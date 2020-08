Foot - PSG

PSG : Müller tacle Neymar et Mbappé avant la finale !

Publié le 22 août 2020 à 23h10 par La rédaction

Le PSG rencontrera le Bayern Munich ce dimanche à l’occasion de la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Thomas Müller n’a pas hésité à lancer les hostilités.