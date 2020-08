Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Le Bayern Munich se méfie du PSG !

Publié le 21 août 2020 à 22h50 par La rédaction

Le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions ce dimanche. Si le club bavarois impressionne, la direction du pensionnaire de Bundesliga se méfie tout de même des Parisiens.