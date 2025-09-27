PSG : Poussé par le vestiaire, Donnarumma hallucine !

Alexis Brunet

Le 22 août dernier, le PSG venait à bout d’Angers sur le score d’un but à zéro. Après ce match, le club de la capitale avait présenté les trophées remportés au public du Parc des princes, mais Gianluigi Donnarumma avait également fait ses adieux à ses anciens supporters. Le gardien avait été poussé par ses ex-coéquipiers vers le public, un geste qu’il a trouvé très émouvant.

Cet été, le PSG a laissé partir le meilleur gardien du monde. Récompensé par le trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’or, Gianluigi Donnarumma évolue maintenant à Manchester City, qui l’a fait venir lors du mercato estival contre un chèque d’environ 30M€.

« Ce fut très émouvant » Plus dans les plans de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma avait fait ses adieux au Parc des princes le 22 août dernier après la victoire contre Angers (1-0). Le gardien de but avait été poussé vers le public par ses coéquipiers, un geste qui l’a profondément touché comme il l’a confié à France Football. « Ce fut très émouvant, car j'ai noué d'excellentes relations avec tous mes coéquipiers. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à une telle réaction de la part de l'équipe, cela m'a beaucoup touché. Je les remercie infiniment, tous, car ils ont joué un rôle essentiel dans mon parcours à Paris. Ils m'ont toujours soutenu, nous nous sommes soutenus mutuellement. Je suis donc vraiment heureux d'avoir laissé une empreinte aussi importante auprès d'eux, de toute l’équipe. »