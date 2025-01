PSG : Luis Enrique se trompe complètement, la statistique qui fait mal

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a souvent décidé de jouer avec un faux numéro neuf. Cela n’a pas souvent fonctionné et le retour de Gonçalo Ramos prouve que le club de la capitale ne peut pas se priver d’un spécialiste du poste. En effet, depuis son retour de blessure, le Portugais semble de nouveau porter les Parisiens.

L’été dernier, le PSG avait décidé de ne pas faire de folie pour recruter un nouveau buteur. Malgré le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique comptait sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour marquer des buts, respectivement recrutés pour 60 et 95M€. Malheureusement, le plan du technicien espagnol n’a pas marché, car le Portugais s’est rapidement blessé en début de saison et le profil du Français ne lui convient finalement pas, car il ne le fait presque pas jouer.

Le mercato s'embrase ! 🔥 Le PSG frappe fort avec un transfert majeur, mais deux indésirables sont sur le départ...

➡️ https://t.co/6rsEr4FRQj pic.twitter.com/baPT461u6a — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Le PSG a eu des soucis en attaque dernièrement

Si le PSG est aujourd’hui souverain en Ligue 1, ce n’est pas le cas en Ligue des champions. Le club de la capitale est actuellement 25ème de C1 et donc non qualifié pour la phase éliminatoire. Les Parisiens ont souvent concédé des mauvais résultats dans la compétition car ils n’arrivaient pas à se montrer efficaces. Luis Enrique faisait souvent jouer son équipe avec un faux numéro neuf et cela n’a presque jamais donné satisfaction. Kang-in Lee, Ousmane Dembélé ou Désiré Doué qui ont évolué à ce poste n’ont jamais vraiment réussi à faire oublier Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos est en feu depuis son retour à la compétition

Mais les problèmes offensifs du PSG sont peut-être terminés. En effet, dernièrement, Gonçalo Ramos a fait son retour à la compétition. Le Portugais semble avoir retrouvé son niveau d’antan, car en sept matches, il a trouvé la faille à quatre reprises et il a également distillé une passe décisive. Les Parisiens retrouvent donc un précieux atout alors que se profilent des matches capitaux pour le reste de la saison, et notamment la qualification en Ligue des champions.