PSG - Ligue 1 : Le nouveau clash de Cristiano Ronaldo !

La rédaction

Cristiano Ronaldo relance le débat. Dans une nouvelle vidéo pour Al-Nassr, la star portugaise défend ardemment la Saudi Pro League, qu’il place dans le top 5 mondial. Des déclarations qui ravivent des tensions anciennes, quelques mois après ses critiques acerbes contre la Ligue 1 et son affirmation que seul le PSG avait de la valeur.

Cristiano Ronaldo a de nouveau fait parler de lui. Le quintuple Ballon d’Or a encore vanté les mérites de la Saudi Pro League, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son club, Al-Nassr. « Bien sûr, on s’améliore encore, mais je crois qu’à l’heure actuelle, on est (la Saudi Pro League, ndlr) dans le top cinq des meilleurs championnats du monde. Je crois aussi qu’il faut qu’on continue de progresser. On a le temps, et on a montré durant les deux dernières années qu’on ne fait que grimper. Je suis heureux, car je sais que le championnat est très compétitif. Seuls les gens qui n’ont jamais joué en Arabie saoudite ne comprennent rien au football et disent que cette ligue n’est pas dans le top 5. J’y crois à 100 %, et tous ceux qui ont joué ici savent de quoi je parle », a ainsi assuré Cristiano Ronaldo.

«On verra à la fin qui est le meilleur» L’ancien attaquant du Real Madrid a poursuivi en évoquant le projet saoudien autour de la Coupe du monde 2034. « C’est pourquoi je veux rester, et je crois en ce projet. Pas seulement pour les deux prochaines années, mais jusqu’en 2034, avec la Coupe du monde en Arabie saoudite, qui sera, je pense, la plus belle de tous les temps. Donc je suis content de jouer ici pour deux années supplémentaires, et de me mesurer aux meilleures équipes d’Arabie saoudite. J’espère gagner, et on verra à la fin qui est le meilleur. » lance Cristiano Ronaldo.