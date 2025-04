PSG : Grosse polémique avec cette signature !

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a prolongé son partenariat avec son sponsor Visit Rwanda. Une signature qui a fait couler beaucoup d’encre, notamment chez La France insoumise. En effet, quatre députés désignent cet accord comme honteux et envisagent de mener des actions à chaque déplacement du club de la capitale pour demander l’arrêt de ce partenariat "criminel".

« Le partenariat de la honte continue ». C’est par ses mots que quatre députés de La France insoumise ont commenté la prolongation du contrat liant le PSG à son sponsor Visit Rwanda. Ce dernier est accusé par les membres de LFI d’être un « organisme de blanchiment par le sport de l'invasion rwandaise de la République démocratique du Congo auprès de la communauté internationale ».

« Massacres de masses, bombardements… »

Début avril, ces mêmes députés avaient déjà demandé à ce que le partenariat prenne fin. Ils n’ont donc pas été entendus et ils se sont donc fendus d’un nouveau communiqué particulièrement acerbe. « Le renouvellement de ce sponsoring trahit ouvertement les valeurs de solidarité soi-disant défendues par le PSG, à l'heure où le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale continue à faire rage en République démocratique du Congo, où le M23 directement soutenu par Kigali commet massacres de masses, bombardements, pillages et viols. »

Des actions lors des déplacements du PSG

Même si le partenariat a donc été prolongé, les députés de La France insoumise ne veulent pas en rester là. Ils appellent notamment à mener des actions lors de chaque déplacement du PSG, « pour demander l'arrêt de ce partenariat criminel. »