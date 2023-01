Piqué n’en a pas fini avec Shakira, l’incroyable manque de respect

La rédaction

Alors que Shakira n'a pas hésité à régler ses comptes avec son ancien compagnon Gerard Piqué dans un club qui a été vu par près de 90 millions de personnes, l’ancienne gloire de FC Barcelone a répondu avec humour à Shakira. Il a profité du lancement de sa Kings League, pour répondre indirectement à son ex-compagne.

Shakira et Gerard Piqué sont séparés depuis l’été 2022 en raison de l’infidélité de l'ancien joueur du FC Barcelone, et depuis, le couple se déchire par médias interposés. Alors que la chanteuse n'a pas hésité à évoquer sa relation dans une chanson, l'Espagnol a répondu.

Casio comme sponsor principal du nouvel événement de Piqué

Dans la chanson publiée cette semaine, Shakira, accompagnée du DJ argentin Bizarap, avait violemment attaqué Gerard Piqué et sa nouvelle compagne, Clara Chia. On peut l’entendre dire : « Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies, tu as changé une Ferrari pour une Twingo, tu as remplacé une Rolex par une Casio. » Et sur Twitch , Gerard Piqué a annoncé que Casio serait le sponsor officiel de sa Kings League (compétition avec des règles empruntées à plusieurs sports) tout en montrant une montre Casio à son bras en disant que: « Casio c’est pour la vie. »

Son prochain déplacement en Twingo

Sa compagne, Clara Chia a également été comparée à une Twingo. Gerard Piqué en a profité pour tacler à la fois la mère de ses deux enfants et Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole qui avait comparé la Kings League à un cirque. L’ancien défenseur espagnol a alors annoncé qu’il viendrait à la prochaine journée de championnat en Twingo et grimé en clown.