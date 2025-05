Paris FC : La folle annonce avec un rappeur !

La rédaction

Promu en Ligue 1, le Paris FC n’a pas tardé à célébrer sa montée avec un invité de marque : le rappeur Ninho. Sur la scène du Stade de France, l’artiste a dévoilé en exclusivité le futur maillot third du club pour la saison prochaine. Une collaboration symbolique entre Adidas, le PFC et une icône du rap français.

C’est fait ! Le Paris FC est officiellement promu en Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025. Le club de la capitale, deuxième à deux points du leader Lorient, peut encore rêver d’un titre de champion de Ligue 2. En attendant, le PFC a pu fêter sa montée dans l’élite comme il se doit, après le match nul obtenu face à Martigues (1-1) ce vendredi. Le club du sud, toujours en lutte pour se maintenir en Ligue 2, est 17e à égalité de points avec Clermont, 16e.

La belle fête du PFC

Le Paris FC, de son côté, a célébré… avec le rappeur Ninho. La star du rap s’est produite ce vendredi sur la scène du Stade de France, et a profité de la montée pour dévoiler une exclusivité à la fin de son show. «NI» a arboré l’un des maillots que le Paris FC utilisera la saison prochaine. Lié à Adidas, sponsor du club parisien, le rappeur a affiché le futur maillot third du promu. Un clin d’œil fort à un club en plein essor, symbole de l’ambition parisienne.

Des collaborations régulières

Adidas et le Paris FC ont déjà communiqué sur cette collaboration. «Inspiré des racines congolaises de Ninho et de son attachement au Grand Paris, ce maillot incarne les influences qui ont façonné son parcours et sa personnalité», peut-on lire dans le communiqué officiel d'Adidas et du PFC. Ce n’est pas la première fois que Ninho et le Paris FC travaillent ensemble. L’auteur de La vie qu’on mène avait déjà donné le coup d'envoi fictif du match face à Angers au stade Charléty l’an passé.