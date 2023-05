Paname Best Player : Mehdi Lutin lauréat 2023

La rédaction

Mehdi Lutin, joueur de Montfermeil, a été élu Paname Best Player 2023. La cérémonie organisée par Panamefoot et DBK Conseil, a eu lieu à Colombes et a vu de nombreuses personnalités publiques assister à celle-ci. Mohamed Sissoko, ancien joueur de Liverpool, Marie-Antoinette Katoto ancienne joueuse du PSG ont notamment pris part à cet événement.

350 personnes étaient présentes pour la cérémonie du Paname Best Player 2023, animée par Smaïl Bouabdellah, commentateur phare de Prime Vidéo. 10 personnalités du football ont été récompensées avec des trophées individuels, des dotations offertes par l'association Kylian Mbappé, capteur Footbar, un maillot de Marie-Antoinette Katoto pour la gagnante féminine et une paire de crampons Puma. Plusieurs personnalités publiques et politiques étaient présentes pour cet évènement : Mohamed Sissoko, (ancien joueur PSG, Liverpool, Juventus) Marie-Antoinette Katoto, (attaquante PSG/ Équipe de France), Yvan Wouandji (capitaine de l équipe de France de Cecifoot, ambassadeur des JOP 2024), Karl Olive (député), Patrick Chaimovitch (maire de Colombes), Daniel Courtes (conseiller départemental des Hauts de Seine en charge des sports), Sefyu (artiste rap), Philippe Surmon (président District 75), Ahmed Hadef (président District 93).

Le "Paname Best Player 2023" a été décerné à Mehdi Lutin, un attaquant U15 (né en 2008) du @FCMontfermeil. 10 recruteurs de clubs pros ont voté pour ce trophée de meilleur jeune joueur de la région parisienne ! #pépite pic.twitter.com/XfWz2JnWRX — Football.fr (@football_fr) May 4, 2023

10 acteurs du football récompensés

Cette cérémonie, qui a vu Mehdi Lutin remporter le trophée de Paname Best Player 2023, a récompensé 10 acteurs du football parmi eux on retrouve : le meilleur staff football féminin (Pierre Diadhiou du club de VGA St Maur), meilleur staff football masculin (Fabio Frasconi du club de Montfermeil), le meilleur gardien (Davy Yeboah Lefranc (ACBB), meilleure joueuse catégorie U18 Féminine (Tania Maximino Marques du club de Fleury), meilleur joueur catégorie 2004 (Abou Diaby du club de Montfermeil), meilleur joueur catégorie 2005 (Bilel Merouga de Montfermeil), meilleur joueur catégorie 2006 (Mateo Cocorochia du club de Torcy), meilleur joueur catégorie 2007 (Mahamadou Sangare du club de Montrouge), meilleur joueur catégorie 2008 (Mehdi Lutin du club de Montfermeil).