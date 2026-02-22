Ousmane Dembélé était moins sérieux, il y a eu des «conséquences sportives»

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé souffre de pépins physiques à répétition. S'il était épargné lors de ses débuts au PSG, le numéro 10 de Luis Enrique enchaine les blessures cette saison. Interrogé sur Canal +, Bertrand Latour a affirmé qu'Ousmane Dembélé n'avait pas toujours pris soin de son corps.

Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est en grande difficulté. En effet, le numéro 10 du PSG n'est pas épargné par les pépins physiques. Ce qui lui rappelle de très mauvais souvenirs. En effet, Ousmane Dembélé enchainait les blessures lors de son passage au FC Barcelone.

«Ousmane Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone» Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour est revenu sur la période où Ousmane Dembélé prenait moins soin de son corps. « Ousmane Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone, notamment parce qu'il ne faisait pas tout pour être un joueur de foot à 100%. Et il y avait des conséquences sportives. Là, tout est réuni dans son quotidien pour être performant, donc c'est peut-être un petit peu plus inquiétant », a confié le journaliste de Canal +, avant d'en rajouter une couche.