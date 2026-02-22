Ousmane Dembélé était moins sérieux, il y a eu des «conséquences sportives»

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé souffre de pépins physiques à répétition. S'il était épargné lors de ses débuts au PSG, le numéro 10 de Luis Enrique enchaine les blessures cette saison. Interrogé sur Canal +, Bertrand Latour a affirmé qu'Ousmane Dembélé n'avait pas toujours pris soin de son corps.
Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est en grande difficulté. En effet, le numéro 10 du PSG n'est pas épargné par les pépins physiques. Ce qui lui rappelle de très mauvais souvenirs. En effet, Ousmane Dembélé enchainait les blessures lors de son passage au FC Barcelone.
«Ousmane Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone»
Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour est revenu sur la période où Ousmane Dembélé prenait moins soin de son corps. « Ousmane Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone, notamment parce qu'il ne faisait pas tout pour être un joueur de foot à 100%. Et il y avait des conséquences sportives. Là, tout est réuni dans son quotidien pour être performant, donc c'est peut-être un petit peu plus inquiétant », a confié le journaliste de Canal +, avant d'en rajouter une couche.
«Il ne faisait pas tout pour être un joueur de foot à 100%»
« Je pense qu'il n'a pas encore les réponses exactes à ces blessures, qui sont en plus à des endroits différents. Il y a la cuisse, on sait que c'est une fragilité chez lui depuis Barcelone, là il y avait une tension à ce mollet. Il a déjà été reposé. Un repos contraint pendant de nombreuses semaines sans jouer. Plus que d'autres, il a besoin d'enchainer Dembélé. Ce qu'il reproche à son coach d'ailleurs, donc c'est très très fâcheux », s'est inquiété Bertrand Latour. Reste à savoir si Ousmane Dembélé -réussira à se débarrasser de ses problèmes de blessure d'ici la fin de cette saison, et ce, pour régaler à la fois le PSG et l'équipe de France.