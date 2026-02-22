«Il est fou !» : Des bières et du vin avant un match, la routine hallucinante racontée par un joueur de Ligue 1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si chacun a sa propre routine afin de préparer au mieux ses matchs, certains en ont des très particulières, voire difficilement compatible avec la vie de sportif professionnel. C’est ce qu’a raconté un joueur évoluant actuellement en Ligue 1, qui a expliqué qu’un de ses anciens coéquipiers buvait de la bière et du vin en veille de match.

Formé à Leicester avant de rejoindre Chelsea en 2020, Ben Chilwell vit actuellement sa toute première expérience à l’étranger. Les Blues l’ont envoyé dans l’un de leurs clubs satellites l’été dernier, Strasbourg, avec lequel l’international anglais s’est engagé jusqu’en juin 2027. Le latéral gauche âgé de 29 ans dans un entretien accordé à L’Équipe, notamment en ce qui concerne sa routine d’avant-match.

Chilwell raconte la routine de Vardy avant les matchs « D'abord, je prends un shot de boisson énergisante. Je ne mange jamais rien. Puis, je me fais masser les ischios. Je fais mes étirements, je monte en température. Et il y a mes petites superstitions. Je ne porte jamais de cycliste sous mon short. Je mets toujours en premier la chaussette normalement prévue pour le pied droit (un R est inscrit dessus) sur mon pied gauche. Puis l'autre à droite. Cette inversion vient d'un match que j'ai gagné quand j'étais jeune et je n'ai plus jamais changé. Je mets mes chaussures et je fais genre quatre ou cinq doubles nœuds parce que je déteste quand les lacets traînent. C'était souvent le cas quand j'avais des Adidas World Cup ou les Copa Mundial, avant », a déclaré Ben Chilwell.