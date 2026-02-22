«Il est fou !» : Des bières et du vin avant un match, la routine hallucinante racontée par un joueur de Ligue 1

Si chacun a sa propre routine afin de préparer au mieux ses matchs, certains en ont des très particulières, voire difficilement compatible avec la vie de sportif professionnel. C’est ce qu’a raconté un joueur évoluant actuellement en Ligue 1, qui a expliqué qu’un de ses anciens coéquipiers buvait de la bière et du vin en veille de match.
Formé à Leicester avant de rejoindre Chelsea en 2020, Ben Chilwell vit actuellement sa toute première expérience à l’étranger. Les Blues l’ont envoyé dans l’un de leurs clubs satellites l’été dernier, Strasbourg, avec lequel l’international anglais s’est engagé jusqu’en juin 2027. Le latéral gauche âgé de 29 ans dans un entretien accordé à L’Équipe, notamment en ce qui concerne sa routine d’avant-match.
Chilwell raconte la routine de Vardy avant les matchs
« D'abord, je prends un shot de boisson énergisante. Je ne mange jamais rien. Puis, je me fais masser les ischios. Je fais mes étirements, je monte en température. Et il y a mes petites superstitions. Je ne porte jamais de cycliste sous mon short. Je mets toujours en premier la chaussette normalement prévue pour le pied droit (un R est inscrit dessus) sur mon pied gauche. Puis l'autre à droite. Cette inversion vient d'un match que j'ai gagné quand j'étais jeune et je n'ai plus jamais changé. Je mets mes chaussures et je fais genre quatre ou cinq doubles nœuds parce que je déteste quand les lacets traînent. C'était souvent le cas quand j'avais des Adidas World Cup ou les Copa Mundial, avant », a déclaré Ben Chilwell.
« En veille de match, il buvait du vin à l'hôtel, des bières »
Avant de rejoindre Chelsea, l’Anglais était donc à Leicester, où il a côtoyé Jamy Vardy. Un joueur dont la préparation diffère beaucoup en comparaisos avec celle des autres joueurs. « Un coéquipier m’a marqué pour sa routine d’avant-match ? Jamie Vardy (son coéquipier à Leicester de 2015 à 2020), évidemment ! Ce n'est pas vraiment à recommander ! Il buvait quatre canettes de Red Bull en une heure. En veille de match, il buvait du vin à l'hôtel, des bières. Il ne dormait quasiment pas. Il était venu tambouriner à ma porte vers 3 heures du matin pour me réveiller. Il est fou. Mais il plantait des triplés après tout ça », a ajouté Ben Chilwell.