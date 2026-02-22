«Moi aussi je veux un date avec lui» : Mbappé dine avec une influenceuse, son ex fait une crise de jalousie !

Axel Cornic

Il n’y a pas que ses prestations sur le terrain qui font parler, puisque Kylian Mbappé fait régulièrement la Une des rubriques people. Et cela a une nouvelle fois été le cas tout récemment, puisque le capitaine de l’équipe de France aurait eu une aventure avec une star de la téléréalité, ce qui n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux.

Pas facile d’avoir une vie privée, quand on s’appelle Kylian Mbappé. Véritable star planétaire, le Français ne peut pas faire un geste sans provoquer les mouvements de foule et même lorsqu’il pense être discret, ses moindres faits et gestes sont scrutés de près.

« Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout » Cela a été le cas en décembre dernier, puisque l’influenceur Aqababe a révélé que la star du Real Madrid aurait dîné avec une célébrité de la télévision française. « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau. Et ils sont sortis du restaurant ensemble » a-t-il expliqué, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi. Je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date ».