«Je rêve de jouer avec lui» : Un attaquant de Ligue 1 interpelle Kylian Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au plus haut niveau depuis 10 ans, Kylian Mbappé a inspiré les jeunes générations. L'attaquant français continue à briller au Real Madrid depuis 2024 et à 27 ans, il donne forcément envie à de nombreux joueurs d'être dans la même équipe que lui. Un jeune attaquant de Ligue 1 s'est confié.

Kylian Mbappé a connu le succès à un très jeune âge et il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Le Français réalise en plus une très bonne saison en étant efficace à quasiment chacune de ses sorties. Forcément, il attire l'œil et certains se voient évoluer à ses côtés.

« Si je rêve de rejouer avec Mbappé ? Oui » Cet hiver, Endrick a rejoint l'OL en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant brésilien, qui évoluait au Real Madrid depuis 2024, avait bien du mal à se faire une place dans l'effectif auprès de Kylian Mbappé notamment. Il a donc rejoint Lyon pour gagner du temps de jeu et se montre lui aussi très efficace. Il s'est confié sur ses envies de retrouvailles. « Si je rêve de rejouer avec Mbappé ? Oui, j'ai déjà joué avec lui. J'ai joué avec Kylian et Vini, ce sont les meilleurs attaquants du monde. J'espère un jouer le retrouver là-bas pour gagner la Ligue des champions et plein d'autres titres. En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j'espère aider l'équipe à accomplir de grandes choses » déclare-t-il au micro de Téléfoot.