«Je rêve de jouer avec lui» : Un attaquant de Ligue 1 interpelle Kylian Mbappé

Présent au plus haut niveau depuis 10 ans, Kylian Mbappé a inspiré les jeunes générations. L'attaquant français continue à briller au Real Madrid depuis 2024 et à 27 ans, il donne forcément envie à de nombreux joueurs d'être dans la même équipe que lui. Un jeune attaquant de Ligue 1 s'est confié.
Kylian Mbappé a connu le succès à un très jeune âge et il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Le Français réalise en plus une très bonne saison en étant efficace à quasiment chacune de ses sorties. Forcément, il attire l'œil et certains se voient évoluer à ses côtés.
« Si je rêve de rejouer avec Mbappé ? Oui »
Cet hiver, Endrick a rejoint l'OL en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant brésilien, qui évoluait au Real Madrid depuis 2024, avait bien du mal à se faire une place dans l'effectif auprès de Kylian Mbappé notamment. Il a donc rejoint Lyon pour gagner du temps de jeu et se montre lui aussi très efficace. Il s'est confié sur ses envies de retrouvailles. « Si je rêve de rejouer avec Mbappé ? Oui, j'ai déjà joué avec lui. J'ai joué avec Kylian et Vini, ce sont les meilleurs attaquants du monde. J'espère un jouer le retrouver là-bas pour gagner la Ligue des champions et plein d'autres titres. En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j'espère aider l'équipe à accomplir de grandes choses » déclare-t-il au micro de Téléfoot.
Endrick attend son retour au Real Madrid
Prêté jusqu'à la fin de la saison à Lyon, Endrick n'avait pas laissé planer le doute quant à la fin de son aventure avec le club. Le Brésilien attend avec impatience son retour au Real Madrid et il espère ainsi prendre sa place. Depuis son arrivée à l'OL, il a fait preuve d'une belle maîtrise et d'une grande efficacité face au but. Reste à savoir s'il sera capable de rester sur la même dynamique s'il retourne en Espagne l'été prochain.