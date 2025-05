OM : Rabiot, Greenwood... De Zerbi craque et s'explique !

La rédaction

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM a fêté sa victoire avec ses supporters. Roberto De Zerbi, ému, a tenu à défendre ses joueurs et à répondre aux critiques. Le coach italien assume ses choix et répond aux attaques visant notamment Rabiot et Greenwood, affirmant que l’OM mérite sa place en C1 cette saison.

Après la victoire de l’OM face au Havre, Roberto De Zerbi et ses joueurs sont venus fêter la qualification en Ligue des champions avec les supporters olympiens qui avaient fait le déplacement. Des scènes de liesse que le coach de l'OM a appréciées, comme il l’a expliqué après le match.

«Oui, nous voulions célébrer avec nos supporters. Ils ont été là toute l'année, ils nous ont toujours bien traités. Il n’y a pas de frustration, nous sommes deuxièmes.»

«Il peut y avoir de la frustration»

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, Roberto De Zerbi s’en prend aux observateurs de l’OM et remet les pendules à l’heure :

«Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter que l'OM soit deuxième toute la saison. Nous, c’était juste du bonheur et de la joie. C’est de l’autre côté qu’il peut y avoir de la frustration. Des gens que ça énerve que Rabiot, un des plus grands joueurs français, porte le maillot de l’OM. Ça ennuie que Greenwood ait marqué 20 buts cette saison. C’est dur à accepter pour certaines personnes.»

«Il va falloir l’accepter»

Le coach de l’OM termine en louant les supporters marseillais et leur dévotion pour le club, peu importe la situation dans laquelle se trouve l’équipe :

«Mais il va falloir l'accepter, car cette année, Marseille arrive en Ligue des champions. Il y avait un moment de joie, de partage avec nos supporters, parce qu’ils ont toujours été proches de l’équipe. Même quand nous avons perdu 3-0 à Reims ou perdu à Monaco, ils ont fait du bruit. Ils nous ont sifflés, c’est vrai. Mais je viens d’Italie, où les supporters savent ce que signifient les tifos et les contestations. Je pense que nos fans se sont très bien comportés avec l’équipe.»