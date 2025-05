OM : Le grand changement qui ne va pas plaire à Rabiot !

Titulaire indiscutable à l’OM cette saison, Adrien Rabiot a brillé dans un rôle plus offensif sous Roberto De Zerbi avec 10 buts inscrits. Mais à l’approche de l’Euro, Didier Deschamps a calmé le jeu en conférence de presse, annonçant un repositionnement plus classique pour le milieu marseillais sous le maillot bleu.

«Sa position a été plus offensive»

Cependant, le nouveau rôle du joueur de l'OM ne devrait pas se poursuivre en équipe de France, comme l’a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce vendredi :

« Il a changé au moins trois fois de position. Il a été faux pied axe droit, puis il a joué plus haut à gauche, et a fini en position axiale en pointe haute du milieu. Mis à part au tout début, sa position a été plus offensive. »