OM : Ils vont rejoindre Mbappé, c'est «assumé» !

La rédaction

Fraîchement qualifiés pour la Ligue des champions, les joueurs de l’OM s’offrent une escapade à Madrid, ville de Kylian Mbappé. Un voyage en mode team building, à l’initiative du vestiaire, pour célébrer la fin de saison dans une ambiance conviviale avant de défier Rennes au Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1.

À peine rentré en France, l’OM repart déjà. Cette fois-ci, le vestiaire de Roberto De Zerbi décolle tout droit vers l’Espagne pour rejoindre Kylian Mbappé à Madrid. D’après les informations de Sacha Tavolieri, l’OM est parti ce lundi après-midi. Sur son compte X, le journaliste explique les raisons de ce nouveau départ en groupe :

«Direction l’Espagne cet après-midi pour les joueurs de l’#OM ! En vue de resserrer les liens et de “célébrer” ensemble avant la dernière journée de #Ligue1 et leur départ en vacances, le groupe phocéen et certains membres du staff s’envolent pour 3 jours à Madrid en “Ritiro” ou “Team Building”»

L’OM rejoint Mbappé…

L’OM part donc, mais pas en stage cette fois-ci. La délégation marseillaise a rejoint l’Espagne dans une ambiance totalement différente de celle du «ritiro» à Rome. Le Phocéen explique que cette escapade se fera dans une atmosphère beaucoup plus «conviviale» et «assumée» par les joueurs de l’OM.

… pour préparer Rennes !

Un nouveau départ à l’étranger, direction la ville de Kylian Mbappé, Madrid, qui doit permettre à l’OM de savourer en groupe sa qualification en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi profiteront de ce séjour en Espagne pour resserrer les liens à l’approche du dernier match de championnat, opposant l’OM à Rennes, au Stade Vélodrome. Le journaliste de Maritima, Karim Attab, a d’ailleurs révélé sur X que le vestiaire de l’OM a choisi ce départ pendant ses deux jours de repos, à l’instar du déplacement à Copenhague plus tôt dans la saison.