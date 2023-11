Neymar se fait dézinguer au Brésil !

Alexis Brunet

Neymar n'est pas connu pour être un exemple de professionnalisme. Le Brésilien fait souvent parler de lui pour ses fêtes, ses sorties, et donc malheureusement ses blessures. Dernièrement l'ancien attaquant du PSG s'est d'ailleurs fait critiquer pour cela, et cela vient directement de Lula, le président du Brésil, qui a égratigné subtilement son compatriote.

Le PSG a décidé de faire sa révolution cet été. Il y a donc des têtes qui sont tombées, et c'est entre autres Neymar qui en a payé le prix. Le Brésilien a quitté Paris, et il s'est engagé avec Al-Hilal, contre un chèque de 90M€.

Neymar se fait tacler par le président brésilien

Après six années au PSG, le club de la capitale voulait se séparer d'un joueur très souvent blessé, et qui n'avait pas la meilleure hygiène de vie. C'est justement sur ce sujet que l'attaquant s'est fait tacler dernièrement. Lors du programme « Conversations avec le Président » , diffusé au Brésil, le numéro dix a été subtilement critiqué par le président Brésilien Lula. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Messi va servir d'exemple à toute notre jeunesse. Celui qui veut gagner le Ballon d'Or doit se dédier à ce qu'il fait, il doit être professionnel. Ça ne marche pas si tu fais la bringue, et si tu sors... »

Neymar est actuellement blessé