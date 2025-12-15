Neymar aux États-Unis, Deschamps vend la mèche ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon Bertrand Latour, Carlo Ancelotti ne devrait pas sélectionner Neymar pour disputer la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le journaliste de Canal+ estime que le retour d’un joueur important, mais avec un rôle mineur, peut perturber une équipe et en a justement discuté plusieurs fois avec Didier Deschamps.

À 33 ans, Neymar aura-t-il l'opportunité de disputer ce qui serait très certainement sa dernière Coupe du monde ? Sa dernière sélection avec le Brésil remonte au 17 octobre 2023 et Carlo Ancelotti ne l’a pas appelé une seule fois depuis qu’il est sur le banc de la Seleção.

Neymar au Mondial, Latour n’y croit pas « Est-ce que Ancelotti va le prendre ? Je ne pense pas, ce n’est pas la tendance », a estimé Bertrand Latour dans le Canal Football Club sur Canal+. « Une des raisons pour lesquelles Ancelotti a été choisi, c’est aussi sa capacité à prendre des décisions fortes, qui pourraient être entendues et comprises par l'environnement, et on sait que dans ce pays-là il y en a énormément. Lui est un des seuls sans doute qui est capable de laisser Neymar à la maison sans que ça fasse un drame absolu. Il n’est pas au niveau physique qui est le sien. »