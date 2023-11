Messi va retrouver Cristiano Ronaldo, la date est annoncée

Pierrick Levallet

À 36 et 38 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont au crépuscule de leur carrière. Le premier évolue à l'Inter Miami, le deuxième représente les couleurs d'Al-Nassr. Et dans les prochains mois, les deux légendes vont pouvoir se retrouver à l'occasion d'un match amical organisé entre la franchise de MLS et le club saoudien.

Rivaux de toujours, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont au crépuscule de leur carrière. Le premier a quitté le PSG cet été et s’est engagé à l’Inter Miami. Le deuxième évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite depuis l’hiver dernier. À 36 et 38 ans, les deux légendes se rapprochent tranquillement vers la fin de leur carrière.

Un joueur du PSG s’attaque à Messi et sort du silence ! https://t.co/T1aTDRtwr9 pic.twitter.com/sTVpncXFvi — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Match amical prévu entre Al-Nassr et l'Inter Miami

Mais comme rapporté par Fabrizio Romano, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont avoir l’occasion de se revoir lors d’un match amical. Al-Nassr et l’Inter Miami vont s’affronter en février 2024 pour le compte de la Riyadh Season Cup. Les fans de football vont donc pouvoir assister à un nouveau choc entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo d’ici quelques mois.

Messi et Ronaldo s'étaient déjà retrouvés en 2023

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’étaient déjà revus lors de la rencontre entre le PSG et le Riyadh XI - équipe réunissant les meilleurs joueurs des clubs de la ville saoudienne - en janvier 2023. Le club de la capitale s’était alors imposé (4-5) et les deux joueurs s’étaient illustrés à leur manière. Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé, tandis que Lionel Messi avait ouvert le score.