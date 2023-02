Zidane - PSG : Une date clé est annoncée

La rédaction

Christophe Galtier sera-t-il remplacé d'ici la fin de la saison ? Le 10sport.com vous annonçait il y a quelques jours que les jours de Christophe Galtier n'était pas comptés. Pour le moment, les dirigeants parisiens ne comptent pas se séparer de leur entraîneur, même si les noms de Zidane et Tuchel se font de plus en plus insistants.

Depuis que Didier Deschamps a annoncé sa prolongation à la tête de l' équipe de France , Zinédine Zidane doit se trouver un nouveau challenge, jusqu'en 2026. Si son nom revient souvent du côté du Camp des Loges, il sait néanmoins à partir de quand il pourra réellement postuler...

«Le PSG ne pense pas du tout à se séparer de Galtier»

Les discussions entre Thomas Tuchel sont infondées, car, selon Loïc Tanzi, journaliste L'Équipe : « C'est normal que le PSG discute avec des entraîneurs car le président NAK fait de nombreux rendez-vous à Paris ou dans le monde entier avec des agents, des entraîneurs et c'est normal pour lui d'avoir des relations sur le long terme avec les agents les plus puissants du monde du foot. »

