Zidane : L’OM y croit, le rêve prend forme

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a vu les portes de l’équipe de France se refermer au moins jusqu’en 2026. Par conséquent, toutes les options semblent ouvertes pour l’avenir du numéro 10 de l’équipe de France. Et du côté de l’OM, on ne s’interdit pas de rêver à l’arrivée de Zinedine Zidane, surtout après la sortie de Samir Nasri.

L'avenir de Zinedine Zidane fait grandement parler. Et pour cause, après la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, un retour en club est attendu. Le PSG fait partie des prétendants, mais une arrivée à l'OM n'est également pas à exclure comme l'a récemment explique Samir Nasri.

« Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais », confiait l'ancien meneur de jeu de l'OM à Canal+ . Une déclaration qui n'a rien d'anodin selon Jean-Charles de Bono.

