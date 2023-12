Zaïre-Emery : Le PSG a fait une erreur sur le mercato

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery s'est rendu indispensable au PSG. En effet, Luis Enrique le considère comme un titulaire indiscutable. Alors que Warren Zaïre-Emery est revenu prématurément de blessure, Edouard Cissé a estimé que le PSG avait mal géré son recrutement au milieu de terrain l'été dernier.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a un tout nouveau statut au PSG sous l'égide de Luis Enrique. En effet, le crack de 17 ans est passé de joueur de rotation en équipe première à titulaire incontestable et incontesté à l'intersaison.

Le PSG dépendant de Zaïre-Emery ?

Victime d'une entorse de la cheville lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery était supposé ne pas rejouer avant l'année 2024. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 33 a pu faire son retour plus tôt que prévu. Entré en jeu face au FC Nantes ce samedi soir, Warren Zaïre-Emery devrait être aligné d'entrée par Luis Enrique contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir.

«L'effectif aurait dû être mieux composé cet été»