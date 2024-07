Xavi Simons : La clause secrète qui plombe le PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a un nouveau feuilleton à gérer sur le mercato avec Xavi Simons. Le club de la capitale doit régler le cas du crack de 21 ans, qui ne souhaite pas rester chez les Rouge-et-Bleu. L’international néerlandais aurait trois destinations potentielles. De son côté, le PSG pourrait se retrouver lésé en cas de vente de Xavi Simons dès cet été.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit désormais gérer le feuilleton Xavi Simons. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Enrique et Luis Campos étaient convaincus par le Néerlandais et souhaitaient ainsi le voir sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. Mais la pépite de 21 ans aurait d’autres idées en tête pour son avenir.

Xavi Simons veut quitter le PSG

En effet, Xavi Simons ne voudrait pas rester au PSG cet été. Il n’en aurait jamais fait sa priorité et voudrait plutôt partir ailleurs. Le Bayern Munich, le RB Leipzig et Manchester United seraient les prochaines destinations potentielles de l’international Oranje. Le PSG, de son côté, pourrait se retrouver lésé dans cette affaire.

Une clause secrète qui bloque le PSG d'une vente ?

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG se retrouverait bloqué dans le feuilleton Xavi Simons. Le club de la capitale ne voudrait pas vendre le Néerlandais cet été puisqu’une clause secrète pénaliserait les Rouge-et-Bleu. En effet, si Xavi Simons est vendu cet été, 60% de l’indemnité de transfert reviendra au PSV Eindhoven et non au PSG. Les dirigeants parisiens voudraient ainsi prêter le crack de 21 ans et envisager une vente seulement à l’été 2025.