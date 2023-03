Viré par le Qatar, il va faire payer le PSG

Thomas Bourseau

Licencié par les hauts dirigeants du PSG à Noël 2020, Thomas Tuchel a remporté la Ligue des champions à Chelsea et figurerait à nouveau dans les petits papiers du club parisien. Néanmoins, Tottenham préparerait un sale coup au PSG.

Depuis le lancement de l’ère QSI initiée par le passage du PSG sous pavillon qatari à l’été 2011, l’objectif est clair : remporter la Ligue des champions. Cependant, il aura fallu attendre le Final 8 de 2020 pour voir le Paris Saint-Germain se rapprocher du Saint-Graal européen avec une finale de C1 perdue face au Bayern Munich.

Tuchel pour remplacer Galtier au PSG ?

Thomas Tuchel était à la tête de l’effectif parisien à l’époque, mais a été limogé le jour du réveillon de Noël de 2020. Depuis, le PSG n’a plus atteint la finale de la Ligue des champions lorsque seulement quelques mois plus tard, Tuchel soulevait le trophée avec Chelsea au nez et à la barbe de Manchester City.

Tottenham risque de griller la priorité au PSG avec Tuchel