Viré, le clan Mbappé lui a mis «un coup de pied dans les fesses»

Club désormais détenu majoritairement par Kylian Mbappé, le SM Caen a décidé de changer d'entraîneur. Bruno Baltazar a ainsi pris la place de Nicolas Seube en Normandie. Mais voilà que le licenciement ne passe clairement pas. Les méthodes employées par le clan Mbappé suscitent en effet de vives critiques.

Le 29 décembre dernier, le SM Caen annonçait le licenciement de son entraîneur, Nicolas Seube. Pour le remercier, le club normand, détenu par Kylian Mbappé, avait alors publié un communiqué... de 3 lignes, conclu par : « Le Stade Malherbe Caen remercie Nicolas Seube pour son engagement depuis plus de vingt ans et lui souhaite une bonne continuation dans sa carriere d'entraineur ».

« Juste irrespectueux »

Ancien joueur de Caen, Brahim Thiam a réagi à ce communiqué pour annoncer le licenciement de Nicolas Seube. Hallucinant, il a lâché pour France Bleu : « J'ai vu ce communiqué. Et si on s'en tient à ce qu'il contient, en effet c'est comme si on avait mis un coup de pied dans les fesses de Nicolas Seube en lui disant : va-t'en ! En fait c'est juste irrespectueux ».

« C'est ça le nouveau Malherbe ? »

« Je ne dis pas que de Nicolas Seube de par son passage au club, sa vie à Malherbe, avait un totem d'immunité ad vitam aeternam. Parce que les résultats ne sont pas bons. Mais je ne prends même pas cela en compte. Je m'interroge juste : c'est ça le nouveau Malherbe ? C'est oublier un peu l'histoire, les valeurs de ce club ? », a poursuivi Thiam, démontant ainsi les méthodes et le projet du clan Mbappé.