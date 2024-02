Viré de l’OL, il se lâche après son départ

Hugo Chirossel

Arrivé l’été à Chelsea en provenance du Benfica Lisbonne et prêté dans la foulée à l’OL, Diego Moreira ne sera finalement resté que six mois à Lyon. Son prêt a été cassé et l’attaquant âgé de 19 ans est retourné chez les Blues. Il garde malgré tout un bon souvenir de son bref passage chez les Gones.

Le mercato hivernal a été très animé à l’OL, avec sept nouvelles recrues venues renforcer l’effectif de Pierre Sage. Un effectif au sein duquel Diego Moreira ne figure plus. Prêté par Chelsea l’été dernier, l’attaquant de 19 ans est retourné chez les Blues cet hiver, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Auprès de O Jogo , il est revenu sur ses six mois à Lyon : « Ce fut une très bonne expérience, même si la situation du club n’était pas facile. J’ai grandi et autour de moi il y avait des joueurs de grande qualité et d’expérience, avec plusieurs titres à leur actif . »

Mercato historique pour l'OL, il jubile https://t.co/271wcI8pXc pic.twitter.com/fHZ7J0cusp — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«C’était bien, ça m’a permis de grandir»

« J’ai beaucoup appris de Lacazette, qui m’a donné beaucoup de conseils. J’ai beaucoup discuté avec Mama Baldé, notamment parce que nous partageons un lien avec la Guinée. Puis avec Cherki, qui n’a que 20 ans, mais qui est un excellent professionnel depuis des années. Tolisso, champion du monde, Clinton Mata. Et Anthony (Lopes), bien sûr, mon voisin. C’était bien, ça m’a permis de grandir. J’avais des coéquipiers qui m’ont aidé à contrôler cette situation. Le club était mal en point et la pression était plus forte. Cela vous oblige à vivre les choses telles qu’elles sont. Personne n’aime être dans cette position, c’est difficile pour tout le monde. Quand l’équipe ne gagne pas, c’est d’autant plus difficile pour un joueur de 19 ans », a poursuivi Diego Moreira.

«Chelsea a décidé de me faire revenir»