Vente OM : L’Arabie Saoudite donne le feu vert

Ces derniers jours, de nombreux médias saoudiens ont annoncé l'arrivée du PIF à l'OM. Une information reprise par certains hommes d'affaires, proches du pouvoir. L'Arabie Saoudite ne serait pas étrangère à ces fuites. L'état en serait à l'origine, certainement pour prendre la température et observer les réactions sur les réseaux sociaux.

Comme annoncé par le 10Sport.com en juin dernier, des émissaires saoudiens étaient présents à Marseille. Non pas pour des raisons touristiques, mais bien pour faire affaire. Le PIF, puissant fonds d'investissement saoudien, souhaiterait mettre la main sur l'OM de Frank McCourt, qui se montre à l'écoute. A en croire la presse saoudienne, ce dossier a depuis avancé puisque certaines sources évoquent un accord avec le propriétaire du club marseillais. « Urgent : Le Royaume d’Arabie Saoudite, représenté par le Fonds d’investissement public (PIF), est sur le point de racheter un club français, Marseille » avait annoncé le média SkySport. Une information, par la suite, confirmée par un certain Moaid Mahjoub, un homme d'affaires proche du PIF et qui s'affiche aux côtés de Ludovic Pouille, l’ambassadeur de France en Arabie Saoudite. « L’Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille » a-t-il lâché.

L'Arabie Saoudite à l'origine de ces fuites ?

Selon les informations de Team Football, l'Arabie Saoudite est directement à l'origine de ces fuites, probablement pour connaître et mesure l'opinion publique. Longtemps tabou, ce sujet ne le serait plus, du moins au sein du pays du Moyen-Orient. Car en France, les rumeurs sur la vente de l'OM ont fini par lasser bon nombre de supporters.

« Les médias saoudiens ont été plus clairs que d’habitude… »