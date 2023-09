Vente ASSE : Une opération à 2M€ est bouclée, un pactole l’attend

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'ASSE est reparti de plus belle. Relégué au second plan ces dernières semaines, ce dossier a été relancé par Roland Romeyer. Le président du Directoire a racheté les parts d'Adao Carvalho, son ancien associé, jusque-là gelées par l'Etat. Une manœuvre loin d'être anodine puisqu'elle pourrait permettre au dirigeant de s'enrichir.

Roland Romeyer a versé 2,2M€ à l'Etat. L'un des dirigeants de l'ASSE a pris la décision de racheter les parts d'Adao Carvalho, qui avaient été gelées par l'Etat en 2017. Le président du Directoire devrait récupérer 22% du capital du club. Pour Pierre Rondeau, Romeyer réalise un gros coup.





« Roland Romeyer sera gagnant et gagnera de l’argent »

« Cette opération arrive comme un effet d’aubaine pour Roland Romeyer. Il va pouvoir bénéficier d’un intéressement si une vente de l’ASSE a lieu, et si cette vente se produit à un prix supérieur à 22 millions d’euros. Il va récupérer 25% des parts pour « seulement » 2,2 millions d’euros. En cas de revente du club, le dirigeant stéphanois devra rétrocéder à l'Etat 30% de la part que touchera sa société. Un calcul rapide nous montre qu’à partir d’une vente du club à 22 millions d’euros, Roland Romeyer sera gagnant et gagnera de l’argent » a lâché l'économiste du sport. Selon Rondeau, il n'y a aucun doute, l'ASSE sera vendue pour plus de 22M€.

« Roland Romeyer obtient désormais autant de pouvoir que Bernard Caiazzo »