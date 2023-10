Vente ASSE : Un prétendant sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier lié à la vente de l'ASSE est-il relancé ? Selon certains médias, deux projets sont, récemment, apparus. L'un porté par des agents sportif et l'autre par des investisseurs locaux. La société Obut, numéro 1 mondial de la boule de pétanque, serait pleinement impliqué et pourrait même devenir actionnaire majoritaire. Mais ce mardi, un démenti est tombé et vient jeter un froid sur ce dossier.

Nouveau rebondissement dans le dossier lié à la vente de l'ASSE. Ces derniers jours, des tractations ont débuté en coulisses. Président du directoire, Roland Romeyer serait décidé à passer la main et pourrait enclencher des discussions avec certains investisseurs locaux.

Deux projets ont émergé

Selon les informations de But Football Club , plusieurs acteurs locaux ont monté un projet pour racheter l'ASSE. Numéro un de la boule de pétanque, la société Obut serait impliquée et pourrait, même, devenir actionnaire majoritaire du club stéphanois en cas d'accord.

La société Obut dément cette information