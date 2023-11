Vente ASSE : Un énorme froid est jeté

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières semaines, les rumeurs entourant la vente de l’ASSE se sont multipliées au point que deux projets étaient annoncés comme avancés. Cependant, Patrick Guillou jette un froid sur ce projet, estimant que ce n’est pas anodin si ces rumeurs sortent en même temps que les Verts traversent une période délicate.

A l’image de la vente de l’OM, celle de l’ASSE a fait un retour fracassant dans l’actualité. Les rumeurs s’enchaînent depuis quelques semaines au point qu’un dossier serait même proche d’aboutir. Cependant, Patrick Guillou n’y croit absolument pas et s’interroge sur le timing de ces rumeurs qui arrivent en même temps qu’une série négative de l’ASSE sur le plan sportif.

«Le processus de vente devient une légende urbaine»

« En cette période de féerie de Noël, pour bercer le bébé, les marchands de sommeil ressortent la flûte enchantée. La douce mélodie "leurre de vendre" ressurgit pour casser le silence. [...] Finalement, dans ce folklore forézien, le processus de vente devient une légende urbaine. A moins que cela soit une stratégie claire de cynisme ? », s’interroge l’ancien joueur de l’ASSE dans sa chronique pour Le Progrès avant de pointer du doigt l’état d’esprit des hommes de Laurent Batlles.

«La fragilité affichée par la bande à Lolo est déconcertante»