Une star va suivre Mbappé, coup de tonnerre au PSG ?

Ce n'est plus une surprise, Kylian Mbappé vit ses derniers mois en tant que joueur du PSG. A l'issue de la saison, qui coïncide avec la fin de son contrat, l'attaquant français rejoindra le Real Madrid. Mais il ne partira peut-être pas seul. En effet, l'avenir de son grand ami, Achraf Hakimi, fait également parler et plusieurs rumeurs évoquent la possibilité que le Marocain suive Kylian Mbappé.

L'été prochain s'annonce brûlant du côté du PSG. Il faut dire que de grands changements sont attendus et non des moindres. Le premier d'entre eux sera évidemment le départ de Kylian Mbappé, pas encore officiel, mais déjà acté en interne à l'issue de la saison. Sans son attaquant vedette, dont le départ va laisser un immense vide, le club de la capitale va devoir remodeler son effectif en grande partie. D'autant plus que la star de l'équipe de France ne sera peut-être pas seule à partir.

Hakimi va suivre Mbappé ?

En effet, en Espagne, différents médias ont annoncé qu'Achraf Hakimi pourrait bien suivre son grand ami Kylian Mbappé. Formé au Real Madrid, le Marocain verrait d'un bon œil un retour à la Casa Blanca , surtout accompagné de son pote. L'ancien joueur de l'Inter Milan aurait ainsi envie de quitter le PSG. Néanmoins, L'EQUIPE assure que les informations de la presse espagnole n'ont pas été confirmées par l'entourage du joueur. Mais elles n'ont visiblement pas non plus été démenties.

En difficulté depuis la CAN