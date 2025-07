Une star sur le départ, deux clubs toquent à la porte du PSG !

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est annoncé sur le départ. Sa prolongation n’avancerait pas et le Paris Saint-Germain aurait donc décidé de le vendre pour ne pas revivre un traumatisme à la Kylian Mbappé, parti libre en 2024 pour rejoindre le Real Madrid.

C'est la grosse annonce qui va enfin lancer le mercato parisien. Aux prises avec une prolongation qui n’avance pas depuis des mois, le PSG aurait pris la décision de vendre Gianluigi Donnarumma dès cet été. Son contrat se termine en effet dans moins d’un an et à Paris on n’a aucune intention de le voir filer sans récupérer la moindre indemnité de transfert.

« Il est heureux au PSG, il reste quelques détails contractuels à définir »

C’est un coup d’éclat assez surprenant, puisque si la situation contractuelle du joueur faisait énormément parler, une prolongation semblait tout de même possible. Donnarumma n’a en effet cessé de clamer haut et fort vouloir poursuivre son aventure au PSG et du côté de ses agents on a clairement laissé entendre qu’un accord était possible. « Il est heureux au PSG, il reste quelques détails contractuels à définir » avait déclaré Enzo Raiola, il y a seulement quelques semaines.