Une star pour remplacer Neymar et Messi ? La réponse

La saison prochaine, la MNM pourrait bien être de l’histoire ancienne du côté du PSG. L’idée serait de construire autour de Kylian Mbappé quand Messi et Neymar pourraient s’en aller. Et pour les remplacer, le nom de Mohamed Salah est à nouveau évoqué aux abords du Parc des Princes. Mais voilà qu’un départ de l’Egyptien de Liverpool serait encore loin d’être acté.

Du côté du PSG, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et ça risque d’être mouvementé. En effe, le club de la capitale réfléchirait notamment à briser la MNM et se séparer de Lionel Messi, aujourd’hui en fin de contrat et Neymar, lié jusqu’en 2027 mais sur lequel le Qatar ne semble plus vraiment compter pour l’avenir. Alors que Kylian Mbappé resterait le centre de projet parisien, il faudrait l’entourer. Et pour cela, de nombreux circulent déjà alors que le mercato est encore loin. De l’autre côté de la Manche, il a été expliqué que le PSG penserait notamment à Mohamed Salah, actuellement du côté de Liverpool.

Messi - PSG : Un ancien de l’OM prépare un sale tour https://t.co/kbHccUnPXW pic.twitter.com/nnuSTKdhTz — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Un départ de Liverpool pour Salah ?

A 30 ans, Mohamed Salah évolue aujourd’hui à Liverpool. Et alors que l’Egyptien est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Reds, son avenir pourrait s’écrire loin d’Anfield. Selon différentes rumeurs, il a notamment été question d’un départ de Salah si Liverpool venait à échouer à ses qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Aujourd’hui, les joueurs de Jürgen Klopp sont à la 7ème de Premier League.

« C’est une absurdité »