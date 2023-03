Une star du Real Madrid sur le départ, un incroyable scénario est révélé

Hugo Chirossel

Recruté en 2019 contre 115M€, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer au Real Madrid. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ex-international belge a souvent répété son intention d’aller au bout de son bail avec la Casa Blanca. Cependant, le joueur âgé de 32 ans pourrait quitter le club libre dès l’été prochain selon le règlement de la FIFA.

Dans un entretien accordé à la RTBF il y a quelques semaines, Eden Hazard s’était livré sur sa situation au Real Madrid. Miné par plusieurs blessures depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, le Belge se sent bien physiquement, mais est très peu utilisé par Carlo Ancelotti.

7 matchs sur 41 disputés cette saison

Comme l’indique Mundo Deportivo , Eden Hazard n’a participé qu’à 7 des 41 matchs du Real Madrid cette saison. Ce qui représente une participation à seulement 17% des rencontres de la Casa Blanca . Si ce pourcentage venait à descendre en dessous des 10%, Eden Hazard pourrait alors se libérer de son contrat avec le Real Madrid, qui arrivera à son terme en juin 2024.

Hazard pourrait quitter le Real Madrid libre dès cet été