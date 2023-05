Une star du PSG prend cher, transfert en vue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison très décevante, Marco Verratti aurait des doutes concernant son avenir. Le milieu de terrain italien pourrait quitter le PSG cet été, mais Éric Rabsandratana estime qu’il devrait commencer par se remettre en question sur le plan sportif.

Alors qu'il réalise une saison très décevante, Marco Verratti pourrait quitter le PSG cet été. Selon les informations de L'EQUIPE , l'Italien s'interrogerait en effet sur son avenir, 11 ans après sa signature à Paris. Une situation commentée par Éric Rabsandratana.

«J’aimerais mieux qu’il s’interroge sur ses prestations»

« Marco, j’aimerais mieux qu’il s’interroge sur ses prestations. Je veux bien qu’il ait envie de partir, je comprends son agacement et l’accumulation des années ça peut le fatiguer. C’est normal et compréhensible. On dit sur lui qu’il n’est pas en adéquation avec ce groupe-là et qu’il ne se sent pas proche de ce groupe-là. Ça aussi, on peut le comprendre parce que c’est vrai que ce groupe ne transpire pas non plus beaucoup de force morale et de caractère », explique l’ancien joueur du PSG au micro de France Bleu avant d’en rajouter une couche.

«Il se pose des questions de savoir s’il a envie de rester au PSG»