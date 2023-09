Une star au cœur de la polémique, l’OM est menacé

Axel Cornic

Arrivé cet été, Pierre-Emerick Aubameyang devait devenir la nouvelle star de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Or le joueur de 34 ans, récemment passé par le FC Barcelone ainsi que par Chelsea, peine à convaincre avec seulement deux buts en six rencontres toutes compétitions confondues et sa situation en sélection nationale pourrait bien créer encore plus de soucis.

Alexis Sanchez parti, l’OM s’est rapidement mis à la recherche d’un successeur et a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce pari n’est pas vraiment payant pour le moment, puisque le Gabonais n’affiche pas vraiment le niveau attendu.

Aubamyang, ce n’est pas encore ça

S’il a souvent été aligné titulaire par Marcelino, l’attaquant de l’OM n’a pas su apporter grand-chose, puisqu’il n’a pas marqué le moindre but en quatre journées de Ligue 1. Son doublé face au Panathinaïkós semblait pouvoir être le début d’une grande saison, mais à l’image de son équipe qui ne s’est pas qualifiée pour la Ligue des Champions, Aubameyang déçoit.

Le Gabon menace la page Facebook de l’OM