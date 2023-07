Une star arrive à l’OM, il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de plusieurs renforts offensifs, notamment pour compenser le départ d’Alexis Sanchez, qui semble désormais inéluctable, l’OM a foncé sur Pierre-Emerick Aubameyang. Un très joli coup sur le papier, mais d’après Pierre Maturana, cela peut rapidement virer au gros flop.

Afin de remplacer Alexis Sanchez, dont le départ semble désormais acté, l'OM a misé sur un autre grand nom en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang qui sort d'une saison plus que compliquée à Chelsea. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Pierre Maturana, journaliste de So Foot .

«J’ai de gros doutes»

« J’ai de gros doutes sur l’âge et la forme de Pierre-Emerick Aubameyang. Son jeu est principalement basé sur la vitesse et l’explosivité. Or, ce n’est plus le Aubameyang de 2017 donc à un moment il faut prendre cela en compte », analyse-t-il au micro de La Chaîne L’Equipe , avant de poursuivre.

«Le pari est risqué»