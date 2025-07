Une star à l’OM : C’est imminent !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’abord espéré la semaine dernière, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang se fait toujours attendre à Marseille, mais il ne devrait plus trop tarder. L’international gabonais devrait faire son grand retour avant le week-end prochain et le match amical de l’OM face au FC Séville, prévu ce samedi au Stade Vélodrome.

Après avoir battu Gérone (2-0) samedi dans le cadre de l’AirCup, l’ OM sera opposé à Valence ce mardi à Tarragone. Les Olympiens feront ensuite leur retour à Marseille et affronteront le FC Séville au Stade Vélodrome samedi, ce qui sera leur cinquième match amical lors de cette préparation estivale, le premier à domicile, et peut-être l’occasion de représenter Pierre-Emerick Aubameyang aux supporters marseillais.

« On l'attend de pied ferme »

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’attaquant âgé de 36 ans devrait arriver à Marseille avant le week-end prochain et le match entre l’OM et le FC Séville. Preuve que cela n’était qu’un léger contretemps et que Pierre-Emerick Aubameyang va bien faire son grand retour, Roberto De Zerbi s’est exprimé à son sujet samedi après la victoire de son équipe contre Gérone : « J’ai appelé Aubameyang pour connaitre le jour de son arrivée ? Non. Mais je lui écris ! Je l'attends, déjà l'an passé, il m'a eu, en partant contre ma volonté... Cette année, on l'attend de pied ferme, ce sera un bon recrutement pour nous. »