Une révolution se prépare à l’ASSE, le vestiaire hallucine

Ces derniers jours, Laurent Batlles s'est entretenu avec ses dirigeants et a évoqué la suite de son aventure stéphanoise. L'entraîneur de l'ASSE a appris que son contrat n'allait pas être prolongé. A un an de la fin de son contrat, le technicien est dans le flou et n'a toujours pas pris la parole devant son groupe pour évoquer ce sujet.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Laurent Batlles a passé en revue l'actualité de l'ASSE et a évoqué son cas personnel. Ces derniers jours, le technicien a rencontré ses dirigeants pour discuter de la suite. « J’ai finalisé mes entretiens individualisés. Maintenant, il faut que je les finalise avec les joueurs la semaine prochaine et notamment avec Loïc (Perrin) aussi. Je n'ai pas encore vu la direction, je vais avoir je pense une réunion avant de partir en vacances. Je ne peux pas vous en dire plus, ça se fera la semaine prochaine » a lâché Batlles devant les journalistes.

Batlles ne sera pas prolongé à l'ASSE

Au cours de cette réunion, Laurent Batlles aurait appris qu'il ne serait pas prolongé. Lié à l'ASSE jusqu'en 2024, l'entraîneur stéphanois évalue diverses options, notamment celle d'un départ à la fin de la saison. Un club de Ligue 1, dont le nom n'a pas filtré, l'aurait sollicité ces derniers jours.

Le vestiaire dans l'expectative