Une jeune star s'annonce au PSG, la scène lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

IShow Speed fait sa tournée européenne et multiplie les lives IRL sur Twitch. Des vlogs qui réunissent des dizaines de milliers de viewers, c'est le cas de celui à Paris ce samedi. Au Parc des princes, le streamer américain star de 20 ans a interpellé Fabrizio Romano pour annoncer son transfert au PSG.

Ces derniers temps, le populaire streamer américain IShow Speed, de son vrai nom Darren Watkins Jr, a multiplié les apparitions en Europe pour des IRL (in real life) de lives comme en Croatie ou bien en Slovaquie. Actuellement à Paris, le streamer de 20 ans a croisé un collègue en la personne d'AmineMaTué. Fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo et de football, Speed a défié Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi à une course avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter (5-0).

IShow Speed dans le vestiaire du PSG De passage au Parc des princes, IShow Speed a pu s'installer dans le vestiaire du PSG où 42 000 personnes suivent sa journée. L'occasion pour lui de montrer un maillot du Paris Saint-Germain floqué à son nom avec le numéro 7. Le tout en s'annonçant comme étant la première recrue estivale du PSG.