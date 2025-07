Transfert XXL au PSG, le contrat qui change tout ?

Axel Cornic

A l’affut du moindre gros coup, le Paris Saint-Germain regarderait du côté de la Serie A, avec un international français qui semble beaucoup plaire en interne. Il s’agit de Khéphren Thuram, qui a réalisé une très belle première saison à la Juventus et qui pourrait bien venir renforcer le milieu de terrain parisien.

On se demande bien qui pourra venir renforcer cette équipe. Après une saison fantastique, couronnée notamment par la victoire en Ligue des Champions, le PSG aimerait continuer sur sa lancée et chercherait à étoffer un collectif déjà de très haut niveau. Et ça pourrait bien passer par l’arrivée d’un nouvel international français, après les transferts d’Ousmane Dembélé ou encore de Lucas Hernandez au cours des dernières années.

Le PSG en pince pour Thuram D’après les informations de Tuttosport, les dirigeants parisiens suivraient de près un certain Khéphren Thuram, qui a été l’une des grandes révélations de la saison côté Juventus. L'ancien de l'AS Monaco et de l'OGC Nice a su s’imposer avec Thiago Motta puis avec Igor Tudor, devenant une valeur sûre de l’équipe turinoise, qui a réussi à arracher une qualification en Ligue des Champions sur le fil. Recruté pour 25M€ il y a seulement un an, il en vaudrait désormais 40 selon le site spécialisé Transfermarkt.