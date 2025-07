Dembélé - PSG : Transfert à 90M€ !

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé, l'arrachant ainsi au FC Barcelone. Après une saison 2024-2025 XXL, ponctuée par un sacre en Ligue des Champions, le numéro 10 de Luis Enrique aurait désormais une valeur marchande d'environ 90M€.

Le PSG a dépensé 50M€ pour Dembélé

Un an et demi après son transfert au PSG, Ousmane Dembélé a vu son prix exploser. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du numéro 10 de Luis Enrique est passée de 50M€ à 90M€ en 2025. Un chiffre qu'il n'avait plus atteint depuis six ans.