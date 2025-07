Ousmane Dembélé : Clash en direct, ils quittent les écrans !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de la saison du PSG avec 35 réalisations toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé était incontournable avec les Parisiens et a été le fer de lancement du pressing acharné des hommes de Luis Enrique en seconde partie de campagne d'une Ligue des champions victorieuse. Le champion du monde n'a cependant pas fait vibrer Sofiane Zouaoui au WFC. De quoi vider le plateau.

Beaucoup estiment qu 'Ousmane Dembélé devrait rafler le Ballon d'or et ils étaient beaucoup à le penser sur le plateau du Winamax FC lors du classement tier list des saisons primes des internationaux français. Au moment d'évoquer le sujet, Sofiane Zouaoui a choqué son monde. « La saison de Dembélé ? J'aimerais qu'on me laisse parler. Pour moi, c'est « ça va gros » (ndlr surcotée dans le barême de la tier list du Winamax FC). ». De quoi engendrer la sortie des chroniqueurs Walid Acherchour et Tidiany M'Bo du plateau ainsi que leurs invités Noah Lunsi et Arnautomatic .

«Le 1,2,3 soleil avec les gardiens de but pour le pressing, c'est bien sympa»

Afin de justifier sa position, le chroniqueur du WFC a jugé que l'emballement médiatique concernant Ousmane Dembélé est disproportionné. « J'ai dit avant le début de la tier list que je jugeais aussi l'impact médiatique. En soit, Dembélé fait une grosse saison. Mais on en fait beaucoup trop, on le met très haut parce que c'est Ousmane Dembélé et qu'on est très surpris que ce soit lui à 27 ans qui se réveille et qui fasse une saison comme ça. C'est aussi pour ça et pour quoi on le met si haut. Dans cette équipe, c'est avant tout un collectif et des mecs qu'on pourrait mettre en avant de la même manière : Vitinha, Hakimi. Il fait certes une grosse saison, mais par rapport à tout le battage médiatique, c'est un ça va gros. Le 1,2,3 soleil avec les gardiens de but pour le pressing, c'est bien sympa... Mais ça ne me touche pas du tout ».