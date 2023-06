Une étrange manoeuvre de l’OM révélée pour boucler un départ ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’est considérablement renforcé. Le club phocéen a notamment enfin accueilli Ruslan Malinovskyi, arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame. Toutefois, après 6 mois, le bilan de l’Ukrainien à Marseille est loin d’être le meilleur. Au point de voir la porte déjà s’ouvrir pour un départ de Malinovskyi ?

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, du côté de l’OM, il faut s’attendre à de nombreux mouvements. On surveillera notamment les joueurs qui quitteront le club phocéen durant cette intersaison. On pense notamment à Matteo Guendouzi ou encore Dimitri Payet. Mais la liste pourrait bien évidemment être encore plus longue…

Malinovskyi pas heureux à l’OM ?

Et si on retrouvait également Ruslan Malinovskyi parmi cette liste des partants à l’OM cet été ? L’Ukrainien vient pourtant de poser ses valises sur la Canebière, mais voilà qu’il est loin d’être le plus heureux. Comme l’explique L’Equipe ce samedi, du côté de l’OM, on a fait filtré de nombreuses informations concernant le mal-être de Malinovskyi.

Une étrange tactique de l’OM ?

Dernièrement, il était notamment révélé que l’Ukrainien avait du mal à se concentrer compte tenu de la guerre qui se déroule dans son pays. Une tactique de l’OM pour se séparer de Ruslan Malinovskyi ? Ce samedi, le quotidien sportif sous-entend en effet que le club phocéen pourrait voir laissé filtrer ce malaise afin de faire partir plus facilement Malinovskyi. A suivre…