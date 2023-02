Une à une, les portes se claquent pour le PSG

Thomas Bourseau

Arsenal semble avoir quelques éléments qui plairaient au PSG en marge du prochain mercato en les personnes de Gabriel Martinelli et de William Saliba. Néanmoins, et alors que le premier a déjà prolongé son contrat chez les Gunners, le PSG pourrait également être snobé pour Saliba.

Bien qu’Arsenal ait enregistré sa deuxième défaite de la saison en Premier League samedi après-midi sur la pelouse d’Everton, les performances des Gunners et celles de certaines de ses stars ne sont pas passées inaperçues. Et notamment du côté du PSG. Média Foot révélait dernièrement que le président Nasser Al-Khelaïfi songeait à Martinelli pour renforcer le secteur offensif du PSG.

«Le voyage continue»

La piste menant à Gabriel Martinelli plairait particulièrement à Neymar qui aurait validé l’option de faire débarquer son compatriote brésilien au PSG. Cependant, une prolongation de son contrat à Arsenal jusqu’en juin 2027 a été signée et Martinelli s’est enflammé sur ses réseaux sociaux à ce sujet. « Le voyage continue. Je suis tellement fier d'avoir signé un autre contrat avec la famille d’Arsenal. Depuis le moment où je suis arrivé, le personnel, mes coéquipiers et les supporters m'ont fait me sentir chez moi. Je suis excité par ce que l'avenir nous réserve dans ce club si spécial. Come On You Gunners ».

Après Martinelli, le PSG pourrait bien voir la piste Saliba s’envoler