Un transfert fuite dans la presse, le PSG annule tout !

Depuis son arrivée au PSG le 1er janvier 2024, Lucas Beraldo se sent bien à Paris mais sur le plan sportif, il sait que la concurrence est rude. C'est pourquoi il a demandé son départ à la direction il y a quelques semaines. Le PSG n'a toutefois pas envie de se séparer du Brésilien de 21 ans malgré ses envies d'ailleurs.

Défenseur central de 21 ans, Lucas Beraldo ne dispose pas d'un temps de jeu exceptionnel. Le Brésilien doit composer avec une forte concurrence et il est difficile de se démarquer. Il n'est apparu que lors de 4 des 17 matches de Ligue des champions et souhaite avoir un rôle plus important. Cela passe donc par un départ mais pour le moment, le PSG ne cède pas.

Des rumeurs pas appréciées par le PSG Il y a quelques semaines, des rumeurs sur les envies de départ de Lucas Beraldo ont émergé dans la presse, de quoi susciter un certain agacement des dirigeants parisiens. Le PSG n'a pas voulu donner suite pour le moment malgré le fait que ces rumeurs se soient avérées. Le Brésilien de 21 ans va rester à Paris pour le moment comme le rapporte L'Equipe.