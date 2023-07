Un transfert à 15M€ est proposé à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouveau latéral gauche après la fin du prêt de Nuno Tavares, reparti à Arsenal, l’OM va devoir trouver le profil idéal afin de satisfaire Marcelino, son nouvel entraîneur. Dans cette optique, Dominique Baillif glisse le nom du Brésilien Ayrton Lucas qui évolue à Flamengo.

L’été s’annonce brûlant sur le mercato de l’OM et il faudra notamment chambouler l’effectif pour répondre aux exigences du nouvelle entraîneur, Marcelino. Dans cette optique, l’arrivée d’un nouveau latéral gauche est attendu puisqu’il faudra compenser le départ de Nuno Tavares dont le prêt s’est terminé. Le Portugais est donc retourné à Arsenal. Dans cette optique, Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien, glisse le nom d’Ayrton Lucas.

Ayrton Lucas, le bon coup pour l’OM ?

« Comme bon plan, il y a le latéral gauche de Flamengo Ayrton Lucas, qui appartenait au Spartak Moscou il y a encore deux ans et qui a été officiellement et définitivement acheté par Flamengo l’hiver dernier. Ils l’ont acheté 7 millions d’euros, c’était un beau montant donc pour un transfert cet été il faudrait au compter un peu plus du double, entre 14 et 15 millions. Ayrton c’est un joueur qui au fil des mois a su gagner sa place de titulaire à Flamengo. Il était en concurrence avec Filipe Luis mais avec les nombreuse blessure de Luis il a su s’imposer et arpenter ce couloir gauche de la meilleure des manières », explique dans un premier temps le spécialiste du football brésilien à Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

Un transfert à 15M€ envisageable ?