Un secret à l’origine du séisme à l’OM ?

C’est désormais officiel, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Le technicien croate a décidé de quitter ses fonctions et l’a annoncé jeudi en conférence de presse. Pour Daniel Riolo, c’est bien le rêve secret de retourner en Serie A qui à convaincu Igor Tudor de partir.

Présent en conférence de presse jeudi, Igor Tudor a annoncé qu'il quitterait l'OM à l'issue de la saison. Une annonce qui va provoquer un énorme chantier pour Pablo Longoria mais qui ne représente pas une grande surprise compte tenu des rumeurs qui enflaient ces dernières semaines. Invité à commenter ce dossier, Daniel Riolo à lâcher ses vérités, révélant notamment le rêve d'Igor Tudor.

«Il a ce rêve secret d’entraîner en Italie et d’entraîner la Juve»

« Factuellement, c’est mardi soir que la décision a été officialisée entre le président et l’entraîneur. Tudor a confirmé à Longoria qu’il n’allait pas rester. (…) Il a ce rêve secret d’entraîner en Italie et d’entraîner la Juve. Est-ce qu’on va réellement savoir s’il était fatigué ? C’était de la communication. Ce qui m’intéresse réellement, c’est pourquoi ça se passe comme ça. Comme je le dis souvent, tant que ça marche… », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

«L’OM a le droit de se dire qu’on peut construire quelque chose avec un entraîneur»