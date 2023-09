Un proche de Neymar relance son transfert !

Thomas Bourseau

Après six saisons passées au PSG et 10 années effectuées en Europe, Neymar aurait pu retrouver le Brésil lui qui avait débuté à Santos, mais a choisi de signer un contrat en or en Arabie saoudite à Al-Hilal. Son ami de longue date, à savoir Gabriel, a évoqué un retour au sein de l’élite du football brésilien pour Neymar.

Gabriel n’y est pas allé par quatre chemins concernant un éventuel retour de Neymar au Brésil. L’ancien joueur de Santos a récemment signé en faveur d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Et après ? Contractuellement lié jusqu’en juin 2025 au club saoudien, Neymar pourrait faire son grand retour au PSG à 33 ans.

Un pote de Neymar évoque un retour au Brésil…

Ami de longue date de Neymar, Gabriel n’a pas manqué de mettre les choses au clair concernant les éventuelles destinations de Neymar au Brésil. Et pour ce qui est de Flamengo, c’est un non catégorique. « Non, nous n'avons jamais parlé de cela (aller à Flamengo). S'il me disait qu'il voulait aller à Flamengo, je lui dirais 'tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout'. Moi, eh, Flamengo rien" (rires). Soit tu vas à Fluminense, soit tu retournes à Santos. Je vais lui dire 'quel mec de Flamengo' (rires) ».

…et raye Flamengo de l’équation

Pour ESPN Brésil, Gabriel a justifié sa position. « Flamengo, comme d'autres grandes équipes brésiliennes, est une équipe où les meilleurs joueurs du Brésil, voire du monde, ont joué. Cette union entre Neymar et Flamengo serait sans aucun doute incroyable, et triste pour les autres équipes qui joueraient contre lui ».

«Je veux rejouer pour Santos»