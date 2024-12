Un joueur veut signer au PSG, Mbappé a brisé son rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence sur sa situation en ce début de saison. Interrogé par Clique TV, l'attaquant du Real Madrid a fait le tour de son actualité, en révélant notamment qu'il aurait pu rester au PSG si son frère lui demandait. Et pour cause, le rêve d'Ethan Mbappé était de signer avec le club de la capitale, ce qui n'a pas pu faire puisque, lui aussi en fin de contrat, s'est envolé vers le LOSC.

Mbappé plombe le rêve de son frère ?

« Oui, cela s'est passé. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus affecté. Tu ne penses pas l'avoir mérité, mais au final c'est ta carrière, ça des bons côtés et des mauvais côtés, mais lui il n'avait rien demandé. Lui, son Real Madrid à lui c'était le PSG. Son rêve de gosse, c'était le PSG. Et entre guillemets, indirectement, c'est moi qui lui ait enlevé ça. Tu vois. Ce n'est pas moi, mais je l'ai ressenti comme ça. Je m'excusais tout le temps auprès de lui », a confié l’attaquant du Real Madrid au micro de Canal+, avant de poursuivre.

«Son rêve de gosse, c'était le PSG»

« Il me disait "non, non, ce qu'ils t'ont fait, moi je veux pas rester". A un moment je lui ai dit "si vraiment ça te pèse, je prolonge encore et on reste ici". Il m'a dit "non jamais de la vie, je ne veux pas rester ici, ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils mont fait, ce n'est pas normal". S'il m'avait dit que ça lui pesait vraiment, j'aurais abandonné mon rêve de Madrid et je serais resté pour lui. Tu sais, je pouvais rester dans le politiquement correct, mais Ethan, tu n'y touches pas. C'est Ethan, ça ne se touche pas. A quoi ça sert d'être le plus grand, si tu tues la carrière de ton propre frère ? », demande Kylian Mbappé.